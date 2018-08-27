Аякс отправился в Киев на матч с Динамо в плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня днем «Аякс» отправился в Киев на матч с «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Главный тренер нидерландского клуба Эрик тен Хаг взял с собой 21 футболиста, сообщает официальный сайт "Аякса". Отметим, что вместе с командой отправился бразильский форвард Давид Нерес, который первый матч пропустил из-за повреждения подколенного сухожилия.
Полный список игроков "Аякса", которые отправились в столицу Украины:
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Вратари: Андре Онана, Костас Лампру, Беньямин ван Лер
Защитники: Маттейс де Лигт, Расмус Кристенсен, Максимилиан Вебер, Дэйли Блинд, Митчел Баккер, Нуссаир Мазраури
Полузащитники: Френки де Йонг, Лассе Шене, Донни ван де Бек, Карел Эйтинг, Хаким Зиеш, Душан Тадич, Закария Лабьяд, Дани де Вит
Нападающие: Клас-Ян Хунтелар, Давид Нерес, Деннис Йонсен, Кай Сирхейс
Напомним, в Амстердаме "Динамо" уступило "Аяксу" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов 1:3.
Ответная встреча состоится во вторник, начало – 22.00.