Аякс отправился в Киев на матч с Динамо в плей-офф Лиги чемпионов

Вместе с командой вылетел бразильский форвард Давид Нерес, который пропустил первый матч из-за травмы.

Сегодня днем «Аякс» отправился в Киев на матч с «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер нидерландского клуба Эрик тен Хаг взял с собой 21 футболиста, сообщает официальный сайт "Аякса". Отметим, что вместе с командой отправился бразильский форвард Давид Нерес, который первый матч пропустил из-за повреждения подколенного сухожилия. Полный список игроков "Аякса", которые отправились в столицу Украины: Читайте такжеУЕФА назвал арбитра ответного матча плей-офф Лиги чемпионов Динамо - Аякс Вратари: Андре Онана, Костас Лампру, Беньямин ван Лер Защитники: Маттейс де Лигт, Расмус Кристенсен, Максимилиан Вебер, Дэйли Блинд, Митчел Баккер, Нуссаир Мазраури Полузащитники: Френки де Йонг, Лассе Шене, Донни ван де Бек, Карел Эйтинг, Хаким Зиеш, Душан Тадич, Закария Лабьяд, Дани де Вит Нападающие: Клас-Ян Хунтелар, Давид Нерес, Деннис Йонсен, Кай Сирхейс Напомним, в Амстердаме "Динамо" уступило "Аяксу" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов 1:3. Ответная встреча состоится во вторник, начало – 22.00.

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