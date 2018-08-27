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Аякс отправился в Киев на матч с Динамо в плей-офф Лиги чемпионов

13:46, 27 августа 2018
Футбол
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facebook.com/afcajax

Главный тренер нидерландского клуба Эрик тен Хаг взял с собой 21 футболиста, сообщает официальный сайт "Аякса". Отметим, что вместе с командой отправился бразильский форвард Давид Нерес, который первый матч пропустил из-за повреждения подколенного сухожилия.

Полный список игроков "Аякса", которые отправились в столицу Украины:

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Вратари: Андре Онана, Костас Лампру, Беньямин ван Лер

Защитники: Маттейс де Лигт, Расмус Кристенсен, Максимилиан Вебер, Дэйли Блинд, Митчел Баккер, Нуссаир Мазраури

Полузащитники: Френки де Йонг, Лассе Шене, Донни ван де Бек, Карел Эйтинг, Хаким Зиеш, Душан Тадич, Закария Лабьяд, Дани де Вит

Нападающие: Клас-Ян Хунтелар, Давид Нерес, Деннис Йонсен, Кай Сирхейс

Напомним, в Амстердаме "Динамо" уступило "Аяксу" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов 1:3. 

Ответная встреча состоится во вторник, начало – 22.00.

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Теги: #Аякс#Динамо в квалификации ЛЧ