Форвард Шахтера Мораес благодаря хет-трику стал лучшим игроком 6-го тура УПЛ

В матче против "Олимпика" Мораес отличился хет-триком и помог горнякам выиграть со счетом 5:2.

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес стал лучшим игроком 6-го тура в украинской Премьер-лиге. В матче против "Олимпика" Мораес отличился хет-триком и помог команде выиграть со счетом 5:2. Читайте также"Шахтер" разгромил "Олимпик" в донецком дерби в стартовом матче тура Премьер-лиги Традиционно выбором лучшего игрока тура занимается экспертный совет УПЛ, в состав которого вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский. Напомним, что лучшим игроком прошлого тура в УПЛ был полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Как собщал УНИАН, "Динамо" потеряло первые очки в чемпионате, сыграв вничью с "Черноморцем".

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