Форвард Шахтера Мораес благодаря хет-трику стал лучшим игроком 6-го тура УПЛ
11:37, 27 августа 2018Футбол
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В матче против "Олимпика" Мораес отличился хет-триком и помог горнякам выиграть со счетом 5:2.
Жуниор Мораес - лучший игрок 6-го тура УПЛ / upl.ua
Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес стал лучшим игроком 6-го тура в украинской Премьер-лиге.
В матче против "Олимпика" Мораес отличился хет-триком и помог команде выиграть со счетом 5:2.
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Традиционно выбором лучшего игрока тура занимается экспертный совет УПЛ, в состав которого вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганик, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Игорь Яворский.
Напомним, что лучшим игроком прошлого тура в УПЛ был полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков.
Как собщал УНИАН, "Динамо" потеряло первые очки в чемпионате, сыграв вничью с "Черноморцем".
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