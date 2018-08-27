Юный болельщик расплакался при встрече с Месси, стоя в очереди за автографом (видео)
11:14, 27 августа 2018Футбол
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Лионель Месси не оставил без внимания эмоции своего поклонника.
Лионель Месси / REUTERS
Юный фанат "Барселоны" стоял в очереди за автографом Лионеля Месси и, увидев своего кумира, расплакался от счастья.
Аргентинец подписал мальчику футболку, потрепал его по голове и сфотографировался с ним.
Видео эмоционального момента встречи мальчика со своим идолом размещено на официальной странице "Барселоны" в Instagram.
Goosebumps 😭😭😭 When you are overcome with emotion seeing your idol...— FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 серпня 2018 р.
We ❤ #Messipic.twitter.com/qxqKWVJ5Sh
Как сообщал УНИАН, Месси был назначен новым капитаном "Барселоны" после ухода из команды Андреса Иньесты.
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