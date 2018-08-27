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Юный болельщик расплакался при встрече с Месси, стоя в очереди за автографом (видео)

11:14, 27 августа 2018
Футбол
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Лионель Месси / REUTERS

Аргентинец подписал мальчику футболку, потрепал его по голове и сфотографировался с ним.

Видео эмоционального момента встречи мальчика со своим идолом размещено на официальной странице "Барселоны" в Instagram.

Как сообщал УНИАН, Месси был назначен новым капитаном "Барселоны" после ухода из команды Андреса Иньесты.

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Теги: #Лионель Месси