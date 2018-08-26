Арсенал-Киев сенсационно обыграл Карпаты в матче 6-го тура УПЛ

Команда Фабрицио Раванелли одержала первую победу в сезоне.

В воскресном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги «Арсенал-Киев» под руководством итальянца Фабрицио Раванелли добыл первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Карпаты».

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Счет в матче, который проходил во Львове, на 27-й минуте открыл Ориховский, отлично пробив со штрафного. На 35-й минуте «Арсенал» забил второй гол. Швед потерял мяч у своих ворот, и комбинацию точным ударом закончил Гринь.

На 55-й минуте один гол сумел отыграть Кристиан Эрбес.

Киевляне выиграли - 2:1, для них это первая победа в чемпионате. У "Арсенала" 4 очка и все еще последняя строчка в турнирной таблице. У "Карпат" 5 пунктов и 10-е место.