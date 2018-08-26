Арсенал-Киев сенсационно обыграл Карпаты в матче 6-го тура УПЛ
21:53, 26 августа 2018Футбол
98 0
Команда Фабрицио Раванелли одержала первую победу в сезоне.
facebook.com/arsenal1925kyiv
В воскресном матче 6-го тура украинской Премьер-лиги «Арсенал-Киев» под руководством итальянца Фабрицио Раванелли добыл первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Карпаты».
Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
Счет в матче, который проходил во Львове, на 27-й минуте открыл Ориховский, отлично пробив со штрафного. На 35-й минуте «Арсенал» забил второй гол. Швед потерял мяч у своих ворот, и комбинацию точным ударом закончил Гринь.
На 55-й минуте один гол сумел отыграть Кристиан Эрбес.
Киевляне выиграли - 2:1, для них это первая победа в чемпионате. У "Арсенала" 4 очка и все еще последняя строчка в турнирной таблице. У "Карпат" 5 пунктов и 10-е место.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter