Мариуполь и Львов сыграли вничью в матче 6-го тура УПЛ

Обе команды остаются в нижней части турнирной таблицы.

В воскресном матче 6-го тура УПЛ «Мариуполь» сыграл вничью со «Львовом».

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Уже на старте матча «Львов» мог выходить вперед, однако Бруно не реализовал пенальти. «Львов» открыл счет в матче на 45+2-й минуте. Подачу с углового замкнул Вадим Парамонов.

В начале второго тайма «Мариуполь» усилиями Пихаленка сравнял счет, однако уже через две минуты Бруно вновь вывел гостей вперед. На 59-й минуте Чурко сравнял счет – 2:2.

Обе команды остаются в нижней части таблицы. У "Львова" - 5 очков. У "Мариуполя" - 4 балла.