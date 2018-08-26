Мариуполь и Львов сыграли вничью в матче 6-го тура УПЛ
21:40, 26 августа 2018Футбол
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Обе команды остаются в нижней части турнирной таблицы.
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В воскресном матче 6-го тура УПЛ «Мариуполь» сыграл вничью со «Львовом».
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Уже на старте матча «Львов» мог выходить вперед, однако Бруно не реализовал пенальти. «Львов» открыл счет в матче на 45+2-й минуте. Подачу с углового замкнул Вадим Парамонов.
В начале второго тайма «Мариуполь» усилиями Пихаленка сравнял счет, однако уже через две минуты Бруно вновь вывел гостей вперед. На 59-й минуте Чурко сравнял счет – 2:2.
Обе команды остаются в нижней части таблицы. У "Львова" - 5 очков. У "Мариуполя" - 4 балла.
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