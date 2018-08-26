Десна обыграла Зарю в матче 6-го УПЛ

Это вторая победа черниговской команды в чемпионате.

В Запорожье состоялся матч 6-го тура футбольной Премьер-лиги, в котором "Заря" принимала "Десну".

Команда из Чернигова одержала победу со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

На 11-й минуте гости открыли счет - Старенькому с угла штрафной удался суперудар в дальнюю девятку. На 73-й минуте Безбородько обыграл вышедшего из ворот голкипера "Зари" Махарадзе и закатил мяч в пустые ворота. 0:2.

"Десна" одержала вторую победу в чемпионате и набрала 7 очков. У "Зари" остается 8 пунктов.