Онлайн-видеотрансляция Заря - Десна: Премьер-лига, 6-й тур

Сегодня в Запорожье состоится очередной матч футбольной Премьер-лиги.

Сегодня в Запорожье проходит очередной матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает черниговскую "Десну".

Встречаются 5-я и 9-я команды чемпионата. У "Зари" на данный момент 8 очков, у "Десны" - 4.

"Заря" в минувший четверг сыграла матч плей-офф Лиги Европы (0:0 - дома против "Лейпцига"). "Десна" подойдет к поединку в Запорожье более свежей - команда выступает в режиме 1 матч в неделю.

Матч "Заря" - "Десна" начнется в Запорожье на "Славутич-Арена" в 19.30.

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.