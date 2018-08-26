Онлайн-видеотрансляция Заря - Десна: Премьер-лига, 6-й тур
19:25, 26 августа 2018Футбол
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Сегодня в Запорожье состоится очередной матч футбольной Премьер-лиги.
footboom.com
Сегодня в Запорожье проходит очередной матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает черниговскую "Десну".
Встречаются 5-я и 9-я команды чемпионата. У "Зари" на данный момент 8 очков, у "Десны" - 4.
"Заря" в минувший четверг сыграла матч плей-офф Лиги Европы (0:0 - дома против "Лейпцига"). "Десна" подойдет к поединку в Запорожье более свежей - команда выступает в режиме 1 матч в неделю.
Матч "Заря" - "Десна" начнется в Запорожье на "Славутич-Арена" в 19.30.
ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.
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