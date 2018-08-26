УЕФА назвал арбитра ответного матча плей-офф Лиги чемпионов Динамо - Аякс

Поединок обслужит словенец Дамир Скомина.

Бригада арбитров из Словении будет обслуживать ответный поединок плей-офф квалификации Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и амстердамским "Аяксом".

Главным рефери будет 42-летний Дамир Скомина, сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему на линиях будут Юре Прапротник и Роберт Вукан, четвертый арбитр – Томаж Кланчик.

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Дополнительные ассистенты рефери – Матей Юг и Славко Винчич.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" – "Аякс" состоится 28 августа, начало в 22:00.

Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой нидерландцев – 3:1.

Победитель противостояния по сумме двух матчей выйдет в групповой этап Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет 30 августа. Проигравшая команда будет участником жеребьевки группового турнира Лиги Европы.