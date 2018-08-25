"Александрия" обыграла "Ворсклу" и продлила серию побед в Премьер-лиге

Судьбу матча решил дубль Банады в середине первого тайма.

В Александрии завершился матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Александрия принималал на своем поле полтавскую "Ворсклу".

Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Хозяева поля имели довольно ощутимое преимущество в игре и уже в середине первого тайма воплотили его в два гола.

На 15-й минуте Евгений Банада открыл счет, а спустя 2 минуты - на 17-й - он же сделал дубль.

Посде этого хозяева уверенно контролировали мяч и ход игры, а гости так и не смогли сопернику предложить ничего необычного для того, чтобы хотя бы забить гол престижа.

Таким образом, "Александрия" добыла 5-ю победу в 6-ти играх чемпионата УПЛ, набрала 15 очков в турнирной таблице догнала донецкий "Шахтер" и продолжает входить в группу лидеров чемпионата УПЛ.

Позже сегодня свой матч с "Черноморцем" в Одессе проведет киевское "Динамо", которое также , в случае победы, наберет 15 очков и догонит дуэт лидеров УПЛ.