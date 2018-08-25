Испанская Ла Лига планирует провести в США матч Жирона - Барселона

Также в этом сезоне за океаном может пройти еще один матч с участием каталонской команды.

Испанская Ла Лига уже определилась с поединками, которые будут сыграны в США в этом сезоне.

Первым из них станет встреча 21-го тура между Жироной и Барселоной, сообщает SportArena со ссылкой на Cadena SER.

Известно, что президент Ла Лиги Хавьер Тебас уже сделал предложение Жироне и ожидает ответа от клуба в ближайшие дни.

При этом время и место проведения поединка еще не согласованы. Изначально матч должен был состояться на домашнем стадионе Жироны 27 января, однако многое зависит от календаря Кубка Испании. Дело в том, что этот поединок будет находиться между датами четвертьфинальных матчей Кубка.

Также источник сообщает, что еще одним матчем, который запланировали провести в США, является игра между Бетисом и Барселоной (17 марта).

В то же время, футболисты испанской Примеры остаются разочарованы тем, что Ла Лига не посоветовалась с ними прежде, чем принимать столь радикальное решение.

Ранее президент Ассоциации испанских футболистов Давид Аганцо не исключил возможности забастовки в виду принятого решения Ла Лигой. В свою очередь, организация запланировала встречу с Ассоциацией футболистов, чтобы обсудить возможность проведения матчей в США, но в этот раз совместно с клубами.

Ранее, на этой неделе стало известно о контракте, который заключила Ла Лига с американской компанией Relevent. Цель, которую ставит перед собой руководство Примеры — продвижение испанского футбола в Северной Америки.