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Чемпиона мира по футболу арестовали за вождение в нетрезвом виде

16:24, 24 августа 2018
Футбол
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Льорис летом нынешнего гогда стал чемпионом мира / Reuters

В пятницу, 24 августа полицейский патруль остановил машину француза в Лондоне и задержал Льориса, сообщает Xsport со ссылкой на Associated Press.

Позже капитана «Тоттенхэма» отпустили под залог, но 11 сентября он должен явиться в Вестминстерский магистратский суд.

15 июля в составе сборной Франции Льорис завоевал золото чемпионата мира, а в августе уже провел два матча за «шпор» в чемпионате Англии.

После двух побед над «Ньюкаслом» (2:1) и «Фулхэмом» (3:1) команда Маурисио Почеттино сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед» 27 августа.

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Теги: #нетрезвый водитель#сборная Франции