Чемпиона мира по футболу арестовали за вождение в нетрезвом виде

Вратарь сборной Франции и английского «Тоттенхэма» должен явиться в суд 11 сентября.

Голкипер «Тоттенхэма» и сборной Франции Уго Льорис был задержан полицейскими за вождение в нетрезвом виде.

В пятницу, 24 августа полицейский патруль остановил машину француза в Лондоне и задержал Льориса, сообщает Xsport со ссылкой на Associated Press.

Позже капитана «Тоттенхэма» отпустили под залог, но 11 сентября он должен явиться в Вестминстерский магистратский суд.

15 июля в составе сборной Франции Льорис завоевал золото чемпионата мира, а в августе уже провел два матча за «шпор» в чемпионате Англии.

После двух побед над «Ньюкаслом» (2:1) и «Фулхэмом» (3:1) команда Маурисио Почеттино сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед» 27 августа.