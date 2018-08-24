Шапаренко потерял место в основном составе "Динамо" из-за конфликта с Хацкевичем - СМИ

19-летний хавбек перестал попадать в заявку «Динамо» не только из-за повреждения носа.

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко перестал попадать в заявку на матчи основного состава «бело-голубых» не только из-за травмы, полученной в поединке первого тура чемпионата Украины с «Ворсклой».

По информации Sport.ua, у полузащитника возникли недопонимания с главным тренером команды Александром Хацкевичем.

Шапаренко не попал в заявку на матч с «Шахтером», а после него не зашел в раздевалку поздравить партнеров с победой, что не осталось незамеченным главным тренером.

После этого Шапаренко в заявке основной команды не появлялся, хотя провел уже несколько матчей за «Динамо» U-21.

Отметим, что перед ответным матчем со «Славией» Хацкевич сказал, что Шапаренко в обойме 20-ти игроков готовится к матчу, но в заявку он не попал. Не оказалось Николая и среди игроков, которые отправились на игру с «Аяксом» в Амстердам.

При этом, сегодня Шапаренко вышел в основном составе «Динамо» U-21 на игру c одесским «Черноморцем» и отыграл 60 минут. При этом, голом игрок в результативной игре так не отличился. Матч завершился со счетом 3:3, а в составе киевлян забивали Буэно, Калитвинцев и Шпырка.