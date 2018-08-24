цей матеріал доступний українською

Реал и Леганес договорились об аренде 19-летнего украинского вратаря Лунина

13:19, 24 августа 2018
Футбол
131 0
Андрей Лунин уйдет из "Реала" в аренду в "Леганес" / twitter.com/melchorcope

Стороны договорились о годичной аренде вратаря и уже согласовали все детали, сообщает Sport.ua со ссылкой на As.com.

Ранее вероятность подписания Лунина подтвердил главный тренер «Леганеса» Маурисио Пеллегрино.

Также в услугах голкипера «Реала» были заинтересованы «Реал Вальядолид» и «Райо Вальекано».

Лунин перешел в мадридский «Реал» нынешним летом из «Зари». «Сливочные» по неофициальной информации заплатили за голкипера 8 миллионов евро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #аренда#Андрей Лунин#Реал Мадрид