Главный тренер Зари Вернидуб извинился перед киевлянами после матча Лиги Европы

Наставник в время матча с "Лейпцигом" эмоционально отреагировал на удаление своего игрока.

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал матч плей-офф Лиги Европы против немецкого "Лейпцига" (0:0).

С 16-й минуты "Заря" играла в меньшинстве из-за удаления Богдана Леднева. Во время матча Вернидуб эмоционально отреагировал на красную карточку своего подопечного.

"Ты что? Ты сейчас оставил нас вдесятером. Б****, у вас синдром в Киеве? Мозгов вообще нет", – крикнул Вернидуб уходящему с поля Ледневу. Интересно, что этот футболист выступает за «Зарю» на правах аренды, являясь воспитанником «Динамо».

После игры наставник луганчан извинился за свое поведение.

«Это эмоции. Я просто сказал, что нельзя себя так вести. Да, было нарушение, но нельзя выбрыкиваться. Но это были эмоции, я извиняюсь перед киевлянами. Я Леднева потом поблагодарил, поддержал. В перерыве Богдан плакал, я видел в раздевалке. У него теперь должок перед командой. Остаться вдесятером против такой команды, как "Лейпциг" – очень плохо. Во втором тайме они увеличили давление, но ребята очень здорово сыграли в обороне.

Хочу поздравить нашу команду с хорошей игрой. Выдержали накал, увидели, что соперник из себя представляет. Хорошо оборонялись, могли забить, выходили в атаки. Надеюсь, то, что мы не забили сегодня – забьем в следующих играх. Счет 0:0 дает шанс обеим командам. Через неделю жизнь покажет, кто пройдет, а кто вылетит», – сказал Юрий Вернидуб, которого цитирует "Трибуна".

Как сообщал УНИАН, в четверг в Запорожье "Заря" принимала "Лейпциг" и сыграла с ним вничью - 0:0, несмотря на то, что почти всю встречу играла вдесятером.