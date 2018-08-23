Заря выстояла в меньшинстве против Лейпцига в матче Лиги Европы (видео)

Первый матч плей-офф завершился вничью - 0:0, несмотря на то, что "Заря" с 16-й минуты играла в меньшинстве.

В Запорожье завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором "Заря" принимала немецкий "Лейпциг". Поединок завершился вничью - 0:0, собщает официальный сайт УЕФА.

Немецкая команда владела подавляющим преимуществом на протяжении всего матча. Шансы «Зари» на позитивный результат упали до минимума уже на старте встречи, когда на 16-й минуте получил прямую красную карточку 20-летний хавбек луганчан Богдан Леднев. Лежа на газоне, украинский футболист отмахнулся ногой от соперника. Эпизод произошел в непосредственной близости от арбитра, который без колебаний оставил "Зарю" в меньшинстве.

Подопечные Юрия Вернидуба после этого сосредоточили все внимание на обороне и лишь изредка выбегали в контратаки. "Лейпциг" оккупировал половину поля "Зари" и имел с два десятка моментов для взятия ворот. Однако дисциплинированная игра "Зари" в обороне свела усилия "Лейпцига" на нет.

Достаточно сказать, что немецкая команда нанесла за матч 30 ударов по воротам украинского клуба, в то время как игроки "Зари" пробили лишь 6 раз по воротам гостей.

На последних минутах "Лейпциг" пошел в финальный штурм, но луганчане "на зубах" сохранила нули на табло.

Таким образом, судьба путевки в групповой раунд Лиги Европы определится уже через неделю. Счет 0:0 в первом матче дает "Заре" неплохие шансы на выход в основной этап турнира.