Заря - Лейпциг - онлайн-видеотрансляция, Лига Европы, плей-офф
21:24, 23 августа 2018Футбол
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В Запорожье состоится первая часть противостояния луганчан с представителем Бундеслиги.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
Сегодня в Запорожье проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимает немецкий "РБ Лейпциг".
Напомним, что в 3-м квалификационном раунде подопечные Юрия Вернидуба сенсационно прошли португальскую "Брагу" (1:1 дома и 2:2 на выезде).
"Лейпциг", в свою очередь, стартовал со 2-го раунда квалификации, где обыграл шведский "Хэкен" (4:0 в родных стенах и 1:1 в гостях), а после этого в 3-м круге прошел румынскую "Крайову" (3:1 дома и 1:1 в гостях). В отличие от "Зари", которая провела уже 5 матчей в чемпионате Украины, "Лейпциг" еще не успел стартовать в Бундеслиге, где 1-й тур состоится лишь в эти выходные.
Поединок "Заря" - "Лейпциг" обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном.
Матч "Заря" - "Лейпциг" начнется в 21.30 в Запорожье.
ТВ-трансляция - телеканал "2+2".
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