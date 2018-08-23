Заря - Лейпциг - онлайн-видеотрансляция, Лига Европы, плей-офф

В Запорожье состоится первая часть противостояния луганчан с представителем Бундеслиги.

Сегодня в Запорожье проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" принимает немецкий "РБ Лейпциг".

Напомним, что в 3-м квалификационном раунде подопечные Юрия Вернидуба сенсационно прошли португальскую "Брагу" (1:1 дома и 2:2 на выезде).

"Лейпциг", в свою очередь, стартовал со 2-го раунда квалификации, где обыграл шведский "Хэкен" (4:0 в родных стенах и 1:1 в гостях), а после этого в 3-м круге прошел румынскую "Крайову" (3:1 дома и 1:1 в гостях). В отличие от "Зари", которая провела уже 5 матчей в чемпионате Украины, "Лейпциг" еще не успел стартовать в Бундеслиге, где 1-й тур состоится лишь в эти выходные.

Поединок "Заря" - "Лейпциг" обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Бенуа Бастьеном.

Матч "Заря" - "Лейпциг" начнется в 21.30 в Запорожье.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".