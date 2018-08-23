Коноплянка пропустит 1-й тур Бундеслиги из-за повреждения
15:31, 23 августа 2018Футбол
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Украинец вернется к тренировкам на следующей неделе.
Евгений Коноплянка из-за травмы пропустит первый официальный матч сезона / bundesliga.com
Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка еще не готов помочь своей команде из-за повреждения, сообщил на пресс-конференции главный тренер клуба Доменико Тедеско.
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«Коноплянка полностью восстановился, но не вернется к полным тренировкам до конца недели. Матч с "Вольфсбургом" - слишком рано для него», — приводит слова Тедеско официальный твиттер "Шальке".
В матче 1-го тура Бундеслиги, который состоится в субботу, "Шальке" встретится с "Вольфсбургом".
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