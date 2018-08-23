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Игрока Динамо Бурду фанаты Аякса облили пивом (видео)

14:35, 23 августа 2018
Футбол
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Бурда пострадал после единственного гола "Динамо" в матче с "Аяксом" / fcdynamo.kiev.ua

Футболиста киевского "Динамо" Никиту Бурду, после гола в ворота амстердамского "Аякса" в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, облили пивом фаны хозяев поля.

Это произошло, когда игрок, праздновавший гол, бежал вдоль лицевой линии поля.

Игрок "Динамо" смотрел в сторону трибун, затем отвернулся, и, буквально, в следующую секунду, получил порцию пива в лицо и верхнюю часть тела.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло матча "Аяксу" со счетом 1:3, но еще может отыграться в Киеве и по сумме двух игр выйти в основной (групповой) раунд турнира.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#Динамо Киев