Игрока Динамо Бурду фанаты Аякса облили пивом (видео)
14:35, 23 августа 2018Футбол
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На единственный гол киевлян в Амстердаме местные болельщики отреагировали очень нервно.
Бурда пострадал после единственного гола "Динамо" в матче с "Аяксом" / fcdynamo.kiev.ua
Футболиста киевского "Динамо" Никиту Бурду, после гола в ворота амстердамского "Аякса" в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, облили пивом фаны хозяев поля.
Это произошло, когда игрок, праздновавший гол, бежал вдоль лицевой линии поля.
Игрок "Динамо" смотрел в сторону трибун, затем отвернулся, и, буквально, в следующую секунду, получил порцию пива в лицо и верхнюю часть тела.
Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло матча "Аяксу" со счетом 1:3, но еще может отыграться в Киеве и по сумме двух игр выйти в основной (групповой) раунд турнира.
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