Игрока Динамо Бурду фанаты Аякса облили пивом (видео)

На единственный гол киевлян в Амстердаме местные болельщики отреагировали очень нервно.

Футболиста киевского "Динамо" Никиту Бурду, после гола в ворота амстердамского "Аякса" в матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, облили пивом фаны хозяев поля.

Это произошло, когда игрок, праздновавший гол, бежал вдоль лицевой линии поля.

Игрок "Динамо" смотрел в сторону трибун, затем отвернулся, и, буквально, в следующую секунду, получил порцию пива в лицо и верхнюю часть тела.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло матча "Аяксу" со счетом 1:3, но еще может отыграться в Киеве и по сумме двух игр выйти в основной (групповой) раунд турнира.