Известный украинский арбитр Ступар: Цыганков зацепился за ногу Мазрауи, подножки не было

Бывший футбольный рефери оценил работу коллеги во время матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Аякс" - "Динамо".

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что судья первого матча плей-офф квалификации ЛЧ «Аякс» – «Динамо» Клеман Тюрпен поступил правильно, не назначив пенальти в моменте с падением Виктора Цыганкова.

Свой комментарий Ступар дал сайту Трибуна.

«Судья был последовательным, ведь подобный эпизод мы наблюдали во втором тайме. Эпизод произошел в штрафной динамовцев, когда поборолся Кадар и игрок «Аякса». Телевидение не показало нормальные повторы. Цыганков на замахе зацепился за ногу Мазрауи и завалился на газон. Не сказал бы, что действия защитника хозяев были с явным нарушением правил. Преднамеренной подножки с его стороны не было.

Имел ли право арбитр назначить 11-метровый? В динамике показалось, что падение Цыганкова было не по воле защитника «Аякса». Чтобы утверждать о назначении или не назначении пенальти, нужно хорошо посмотреть видеоповтор с разных ракурсов», – сказал Ступар.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло "Аксу" со счетом 1:3 в первом матче в Амстердаме.

Ответный и решающий матч за право сыграть в основном (групповом) турнире Лиги чемпионов состоится во вторник, 28 августа, на НСК "Олимпийский" в столице Украины.