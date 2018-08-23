Испанский Бетис сделал официальное предложение по Зинченко английскому Манчестер Сити

Речь идет об аренде с правом выкупа.

Интерес Бетиса к украинскому хавбеку Ман Сити Александру Зинченко наконец вылился в конкретное предложение.

По информации источника, севильцы предложили Горожанам годичную аренду Зинченко с правом выкупа 80% прав на него за 12 млн евро, сообщает SportArena со ссылкой на Sevilla.abc.es.

Тренер Бетиса Кике Сетьен высоко оценивает украинца из-за его универсализма – он способен закрыть сразу две проблемные для его команды позиции левого защитника и центрхава.

При этом сделка все еще остается под вопросом из-за двух моментов. Во-первых, приоритетом Бетиса в центр поля остается Рафинья, по которому клуб продолжает переговоры. Во-вторых, Ман Сити еще не дал ответ на предложение Бетиса по украинцу.

21-летний Зинченко в прошлом сезоне сыграл за Манчестер Сити 14 матчей во всех турнирах (все — на позиции левого защитника), а вот в текущем сезоне ни разу не попадал в заявку на официальные матчи.

Ранее украинец был близок к переходу в другой английский клуб Вулверхэмптон, но в последний момент отказался от трансфера. Также, по слухам, им интересуются испанская Жирона и шотландский Селтик.