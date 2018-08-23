Заря является аутсайдером на ставках букмекерских контор в матче с Лейпцигом

Матч Лиги Европы состоится сегодня вечером в Запорожье.

В четверг в Запорожье состоится первый матч заключительного 4-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором луганская "Заря" примет немецкий "РБ Лейпциг".

Украинский клуб даже на своем поле считается явням аутсайдером по мнению аналитиков букмекерских контор, сообщает специализированный портал BerExplorer.

Портал собрал данные 24-х ведущих букмекерских контор мира, согласно которым, средняя ставка на победу "Зари" составляет 5.37 к 1, на ничью - 3.91 к 1, а на победу "Лейпцига" - 1.58 к 1.

Матч в Запорожье состоится в четверг, 23 августа, и начнется в 21.30 по киевскому времени.