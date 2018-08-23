Луганская Заря является аутсайдером на ставках букмекерским контор в матче с Лейпцигом
10:41, 23 августа 2018Футбол
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Игра Лиги Европы состоится сегодня вечером в Запорожье.
"Заря" сыграет важнейший матч Лиги Европы с "Лейпцигом" на своем поле / footboom.com
В четверг в Запорожье состоится первый матч заключительного 4-го раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором луганская "Заря" примет немецкий РБ Лейпциг.
Украинский клуб даже на своем поле считается явням аутсайдером по мнению аналитиков букмекерских контор, сообщает специализированный портал BerExplorer.
Портал собрал данные 24 ведущих букмекерских контор мира, согласно которым, средняя ставка на победу "Зари" составляет 5.37 к 1, на ничью - 3.91 к 1, а на победу "Лейпцига" - 1.58 к 1.
Матч в Запорожье состоится в четверг, 23 августа, и начнется в 21.30 по киевскому времени.
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