Хацкевич после матча Аякс - Динамо: с 1:3 в Киеве можно отыграться

Наставник "Динамо" прокомментировал поражение в Амстердаме.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от «Аякса» (1:3) в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Когда пропускаешь в начале матча, идет давление со стороны болельщиков. Индивидуальная ошибка была допущена в этот момент. Потом сравняли счет после стандартного положения. Что касается Гармаша. Не хотелось менять его еще в первом тайме. Футболист, видимо, не вошел в свою игру. И в психологическом плане, и в игре на своей позиции. Поэтому поменяли в перерыве.

Из обороны мы пытались выходить через средний-короткий пас. Наших футболистов пытались накрывать. Просто бить мяч на Беседина смысла не было.

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Были неплохие выходы из обороны в первом тайме, но эпизодически. Во втором тайме оказалось, что это работает, если ты дисциплинировано выполняешь все требования или играешь на своей позиции.

Если абстрагироваться от результата, то с 1:3 можно отыграться. Конечно, в Киеве мы будем больше заточены на атаку, но не забудем и об обороне. Как показал второй тайм, когда мы владеем мячом, то команда соперника тоже ошибается. Они где-то и сами теряли мяч в простых ситуациях. В Киеве будет другая игра, все будет решаться там», – сказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции, сообщает "Трибуна".

Напомним, "Динамо" уступило "Аяксу" в первой игре на выезде - 1:3. Ответный матч состоится в Киеве 28 августа, начало – в 22.00.

Победитель по итогам двух матчей получит путевку в групповой этап Лиги чемпионов.