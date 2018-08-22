Аякс уверенно обыграл Динамо в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Игра завершилась со счетом 3:1.

В Амстердаме завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором вице-чемпион Украины "Динамо" (Киев) играл на выезде против голландского "Аякса".

Динамовцы проиграли со счетом 1:3, однако судьба путевки в групповой турнир Лиги чемпионов определится через 6 дней в Киеве, сообщает официальный сайт УЕФА.

То, что "Аякс" является несомненным фаворитом противостояния, подтвердили уже стартовые минуты встречи. На 2-й минуте защитники "Динамо" позволили соперникам спокойно "расстреливать" Бойко с нескольких метров - в результате мяч после удара де Бека прошел под вратарем "Динамо" и закатился в сетку. 1:0.

Динамовцы справились со стартовым волнением и на 16-й минуте ответили своим голом - Кендзера добил мяч в сетку после розыгрыша киевлянами углового.

Решающим оказался последний отрезок первого тайма. На 35-й минуте Зиеш пробил издали, и благодаря рикошету от Кадара мяч попал в самый угол ворот "Динамо". А на 43-й минуте голландцы отличились после фланговой атаки - оставленному без присмотра защитниками "Динамо" Тадичу оставалось лишь подставить ногу. 3:1.

Во втором тайме игроки "Аякса" упустили еще несколько моментов у ворот гостей, однако счет не поменялся.

Ответный матч состоится 28 августа в Киеве.

Другие матчи квалификации Лиги чемпионов, 22 августа:

Види (Венгрия) - АЕК (Греция) - 1:2

Янг Бойз (Швейцария) - Динамо Загреб (Хорватия) - 1:1