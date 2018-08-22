Вернидуб перед матчем Заря - Лейпциг: надеюсь, завтра обыграем клуб, который намного богаче нас

Главный тренер "Зари" поделился ощущениями перед поединком с немецким коллективом.

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча с «Лейпцигом» в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Об этом сообщает официальный сайт луганчан.

«Мы все прекрасно понимаем, что плей-офф состоит из двух матчей и есть шанс попасть в группу. Надеюсь, что удача будет нам в этот раз благосклонна. Хотя прекрасно понимаем, что «Лейпциг» – очень сильный и состоятельный соперник. Как я понимаю, вектор направления развития «Лейпцига» – скупать очень талантливых молодых футболистов и потом их раскрутить и продать. Что они и делают. Подтверждение этому – их последний трансфер. Центральный полузащитник Кейта перешел в «Ливерпуль» за 60 миллионов.

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У нашего соперника очень хорошая линия атаки – сборники Поульсен, Вернер, Огюстен. Последний вызывался в ряды молодежной сборной Франции, он очень перспективный. Плюс очень сильные фланги – игрок сборной Швеции Форсберг. Есть очень сильный опорный полузащитник Кампль, тот же Демме. Защитник Сараччи. Мечта любого тренера – иметь таких футболистов. Но у нас тоже достаточно ребят, которые умею играть в футбол и отдаваться на поле. Уверен в каждом из них!

Надеюсь, что они завтра сделают все, для того, чтобы сделать подарок себе и болельщикам и обыграть клуб, который намного богаче и обладает отличными футболистами.

Мы заявили Громова на плей-офф, но в этой встрече он точно не сыграет, так как работать в общей группе, скорее всего, будет с пятницы. Если успеет набрать необходимые кондиции, то полетит в Германию на ответную встречу», - сказал Юрий Вернидуб.

Как сообщал УНИАН, первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" - "Лейпциг" состоится в четверг в Запорожье. Начало – в 21.30.