В Зарю перешел форвард португальского Спортинга

Леонардо Руис продолжит карьеру в украинском клубе на правах аренды.

Нападающий португальского «Спортинга» Леонардо Руис стал игроком луганской «Зари», сообщает пресс-служба клуба.

Луганчане арендовали колумбийца на один год. Леонардо Асеведо Руис принадлежит лиссабонскому «Спортингу», но прошлый сезон провел в аренде в «Боавиште». В чемпионате Португалии в прошлом сезоне он провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Напомним, в этот четверг «Заре» предстоит встретиться с «Лейпцигом» в квалификации Лиги Европы.