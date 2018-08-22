В Зарю перешел форвард португальского Спортинга
19:58, 22 августа 2018Футбол
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Леонардо Руис продолжит карьеру в украинском клубе на правах аренды.
Леонардо Руис / Instagram
Нападающий португальского «Спортинга» Леонардо Руис стал игроком луганской «Зари», сообщает пресс-служба клуба.
Луганчане арендовали колумбийца на один год. Леонардо Асеведо Руис принадлежит лиссабонскому «Спортингу», но прошлый сезон провел в аренде в «Боавиште». В чемпионате Португалии в прошлом сезоне он провел 19 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Напомним, в этот четверг «Заре» предстоит встретиться с «Лейпцигом» в квалификации Лиги Европы.
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