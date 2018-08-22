Тренер Лейпцига: Заря - неудобная и физически мощная команда

Ральф Рангник ожидает тяжелого матча в Запорожье.

Главный тренер «Лейпцига» Ральф Рангник поделился ожиданиями накануне первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против луганской «Зари».

«Мы ожидаем в четверг встречи с соперником, который демонстрирует физически мощную игру и некомфортную для своего оппонента. Это будет сложный матч. Мы должны быть готовы к сыграть с командой, которая действует тактически гибко и как одно целое.

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Для этого нам нужно подобрать нужную тактику. Мы тоже умеем играть агрессивно и неприятно для соперника, что мы уже продемонстрировали в предыдущих играх. Мы знаем, чего нам ожидать, и мы должны обеспечить себе хорошую стартовую позицию перед ответным поединком», - отметил Рангник, которого цитирует официальный сайт "Зари".

Напомним, важнейшая для «Зари» встреча состоится в Запорожье в четверг, 23 августа в 21:30 по киевскому времени.