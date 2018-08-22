В чемпионате Англии жестко наказали Варди за убийственный подкат (видео)

Клуб "Лестер" не собирается оспаривать дисквалификацию форварда.

Нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди дисквалифицирован на три матча во внутренних турнирах после грубейшего подката, который он совершил в матче АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба FA.

Футбольный союз Англии наказал Варди трехматчевой дисквалификацией за фол в матче второго тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (2:0).

По информации The Sun, «Лестер» согласился с наказанием и не будет обжаловать решение FA. Варди пропустит матчи АПЛ с «Саутгемптоном» и «Ливерпулем», а также встречу Кубка лиги с «Флитвуд Таун».

Напомним, летом «Лестер» потерял своего лидера. В «Манчестер Сити» перебрался полузащитник Рияд Марез.