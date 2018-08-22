Стала известна зарплата Реброва в венгерском Ференцвароше
17:15, 22 августа 2018Футбол
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Переговоры с клубом из Будапешта вел агент украинского тренера Шандор Варга.
Сергей Ребров / ua-football.com
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» украинец Сергей Ребров будет получать 1,5 миллиона евро в год в новом клубе.
Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на собственные источники.
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Также сообщается, что переговоры с «Ференцарошем» вел агент 44-летнего специалиста Шандор Варга. Отметим, что ранее была информация о том, что в услугах Реброва заинтересована варшавская «Легия», но с польским клубом Ребров не достиг договоренности по финансовым моментам. Поэтому «Легия» остановила свой выбор на португальце Рикарду Са Пинту.
Отметим, что в клубе «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия) Ребров зарабатывал 2,4 миллиона евро в год.
Как сообщал УНИАН, о назначении Реброва главным тренером "Ференцварош" объявил сегодня на специальной пресс-конференции.
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