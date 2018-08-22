Еще один клуб испанской Примеры проявил интерес к вратарю Реала Лунину

"Вальядолид", вернувшийся в высший испанский дивизион спустя 4 года, хочет укрепить свои ряды украинцем.

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин может оказаться в испанском «Вальядолиде».

По информации LibertadDigital, новичок Примеры заинтересован в аренде Лунина и уже ведет переговоры с мадридским грандом. В этом году «Вальядолид» вернулся в высший испанский дивизион после 4 лет выступлений в Сегунде (втором дивизионе).

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Отметим, что Лунин не попал в заявку на матч «Реала» в рамках 1-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (2:0).

Как уже сообщалось, Луниным, помимо «Вальядолида», интересуются «Райо Вальекано» и «Эльче».

Напомним, Лунин перешёл в «Реал» из луганской «Зари». Трансфер игрока обошёлся «сливочным» в сумму около € 14 млн, включая бонусы. Лунин ещё не успел дебютировать за свою новую команду в официальных матчах.