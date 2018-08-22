Легендарный форвард сборной Франции возглавит Бордо

Тьери Анри дал согласие стать наставником "жирондинцев".

Экс-форвард сборной Франции и лондонского «Арсенала» Тьерри Анри согласился возглавить французский «Бордо».

По информации RMC Sport, француз станет преемником отправленного ранее в отставку Густаво Пойета, осталось лишь дождаться подтверждения клуба. На данный момент Анри является ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Тьерри Анри - знаменитый французкий нападающий, чемпион мира-1998 и чемпион Европы-2000 в составе "Трехцветных".

Напомним, что "Бордо" был соперником украинского ФК "Мариуполь" в квалификации Лиги Европы этого сезона, победив его в обоих матчах - 3:1 в гостях и 2:1 на выезде.