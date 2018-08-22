Украинский вратарь сменил гражданство и будет выступать за сборную Казахстана
15:00, 22 августа 2018Футбол
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Дмитрий Непогодов вызван на два ближайших матча своей новой национальной команды.
Непогодов выбрал гражданство Казахстана и выступление за сборную. этой страны / fctobol.kz
Имя вратаря Дмитрия Непогодова оказалось в списке футболистов вызванных в состав национальной сборной Каазхстана на матчи с командами Грузии и Андорры в рамках Лиги наций УЕФА.
Матчи состоятся 6 и 10 сентярбря, сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана.
Таким образом, бывший голкипер полтавской «Ворсклы» и донецкого «Металлурга» уже в ближайшее время может дебютировать в национальной команде другой страны.
Ранее Непогодов вызывался в молодежные сборные Украины различных возрастов.
В 2017-м году, уже выступая в составе "Тобола" экс-украинский вратарь попал в список 33 лучших игроков чемпионата Казахстана, то есть тройку лучших вратарей.
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