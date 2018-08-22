Украинский вратарь сменил гражданство и будет выступать за сборную Казахстана

Дмитрий Непогодов вызван на два ближайших матча своей новой национальной команды.

Имя вратаря Дмитрия Непогодова оказалось в списке футболистов вызванных в состав национальной сборной Каазхстана на матчи с командами Грузии и Андорры в рамках Лиги наций УЕФА.

Матчи состоятся 6 и 10 сентярбря, сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана.

Таким образом, бывший голкипер полтавской «Ворсклы» и донецкого «Металлурга» уже в ближайшее время может дебютировать в национальной команде другой страны.

Ранее Непогодов вызывался в молодежные сборные Украины различных возрастов.

В 2017-м году, уже выступая в составе "Тобола" экс-украинский вратарь попал в список 33 лучших игроков чемпионата Казахстана, то есть тройку лучших вратарей.