Бышовец: Динамо может рассчитывать на ничью в матче с Аяксом

Экс-тренер столичной команды верит в положительный для киевлян исход первого матча раунда плей-офф квалификации ЛЧ.

Экс-наставник киевского Динамо Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Аяксом и Динамо.

"Сегодня Аякс не производит впечатление команды, у которой есть лидеры, которые могли бы влиять на компактность игры, целостность структуры", – рассказал Бышовец bookmaker-ratings, сообщает Динамомания.

"В этом плане, мне кажется, сегодня Динамо Киев в праве рассчитывать на ничейный результат. Все-таки киевляне очень хорошо обороняются. Такой фактор, связанный с компактностью, он будет главным критерием".

Как сообщал УНИАН, матч "Аякс" - "Динамо" состоится в среду, 22 августа, на арене им. Йохана Кройффа в Амстердаме. Начало игры - в 22.00 по киевскому времени.