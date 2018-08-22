Бышовец: Динамо может рассчитывать на ничью в матче с Аяксом

14:09, 22 августа 2018
Футбол
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Анатолий Бышовец верит в ничью для "Динамо" в матче с "Аяксом" / "Чемпионат"

Экс-наставник киевского Динамо Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Аяксом и Динамо.

"Сегодня Аякс не производит впечатление команды, у которой есть лидеры, которые могли бы влиять на компактность игры, целостность структуры", – рассказал Бышовец bookmaker-ratings, сообщает Динамомания.

"В этом плане, мне кажется, сегодня Динамо Киев в праве рассчитывать на ничейный результат. Все-таки киевляне очень хорошо обороняются. Такой фактор, связанный с компактностью, он будет главным критерием".

Как сообщал УНИАН, матч "Аякс" - "Динамо" состоится в среду, 22 августа, на арене им. Йохана Кройффа в Амстердаме. Начало игры - в 22.00 по киевскому времени.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#Динамо Киев