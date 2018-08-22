УЕФА хочет ввести видеоповторы с четвертьфинала Лиги чемпионов

WAR может заработать на стадии плей-офф престижнейшего еврокубка.

Боссы УЕФА положительно оценили работу системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира-2018, и хотят начать ее использовать уже по ходу этого сезона.

По информации источника, предварительно планируется внедрить VAR перед четвертьфинальными матчами Лиги чемпионов, сообщает SportArena со ссылкой на The Times.

Также в УЕФА рассмотрят работу VAR на чемпионате Европы-2020.

Ожидается, что окончательное решение на этот счет будет принято до конца года. Также в сентябре вопрос по VAR обсудит Ассоциация европейских клубов.

Если УЕФА таки одобрит видеоповторы, то это будет означать отказ от дополнительных судей за воротами. Инициатором их появления был Пьерлуиджи Коллина, который в прошлом месяце подал в отставку с поста главы Судейского комитета УЕФА.

Напомним, в текущем сезоне система VAR работает во всех топ-лигах Европы, кроме английской АПЛ.