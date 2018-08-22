Венгерский Ференцварош подтвердил назначение Реброва главным тренером

Украинский специалист согласился на работу в сильнейшем клубе Венгрии.

Футбольный клуб "Ференцварош" объявило на пресс-конференции в среду имя нового главного тренера футбольной команды.

Как и предполагалось накануне, им стал украинский специалист Сергей Ребров, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

В клубном сообщении не указаны никакие детали нового контракта - срок, финансовые условия, либо турнирные задачи...

Речь идет только о предыдущих карьерных достижениях Реброва.

В сезоне 2017/18 "Ференцварош" стал вице-чемпионом Венгрии, а в еврокбках нового сезона 2018/19 уже проиграл израильскому "Маккаби" (Тель-Авив) в квалификационном раунде Лиги Европы и завершил ввыступления в еврокубках нынешнего сезона.

Вместе с тем, "Ференцварош" является 29-кратным чемпионом страны и 23-кратным обладателем Кубка Венгрии. Оба показателя являются рекордными.