Аякс - Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

11:30, 22 августа 2018
Футбол
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МАтчи украинских команд в еврокубках покажут на украинском ТВ / hotology.ru

Игру Лиги чемпионов в Украине покажет специализированный кабельный телеканал Футбол-2.

Матчу будет предшествовать студия "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты разберут предстоящую игру "по косточкам" и попытаются предопределить исход. Начало студии в 21.00.

А сразу после матча работу в студии эксперты продолжат, где уже подведут итог первого матча двух комнад - с 23.55 до 00.45.

Матч "Аякс" - "Динамо" состоится в Амстердаме сегодня, 22 августа, и начнется на стадионе им. Йохана Кройфа в 22.00 по киевскому времени.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#Динамо Киев