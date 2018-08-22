Аякс - Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов
11:30, 22 августа 2018Футбол
202 0
Матч покажет кабельный специализированный телеканал Футбол2.
МАтчи украинских команд в еврокубках покажут на украинском ТВ / hotology.ru
Сегодня в Амстердаме состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором "Аякс" на своем поле примет киевское "Динамо".
Игру Лиги чемпионов в Украине покажет специализированный кабельный телеканал Футбол-2.
Матчу будет предшествовать студия "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты разберут предстоящую игру "по косточкам" и попытаются предопределить исход. Начало студии в 21.00.
А сразу после матча работу в студии эксперты продолжат, где уже подведут итог первого матча двух комнад - с 23.55 до 00.45.
Матч "Аякс" - "Динамо" состоится в Амстердаме сегодня, 22 августа, и начнется на стадионе им. Йохана Кройфа в 22.00 по киевскому времени.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Украинские клубы в еврокубках 2018/19