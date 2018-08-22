Аякс - Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч покажет кабельный специализированный телеканал Футбол2.

Сегодня в Амстердаме состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором "Аякс" на своем поле примет киевское "Динамо".

Игру Лиги чемпионов в Украине покажет специализированный кабельный телеканал Футбол-2.

Матчу будет предшествовать студия "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты разберут предстоящую игру "по косточкам" и попытаются предопределить исход. Начало студии в 21.00.

А сразу после матча работу в студии эксперты продолжат, где уже подведут итог первого матча двух комнад - с 23.55 до 00.45.

Матч "Аякс" - "Динамо" состоится в Амстердаме сегодня, 22 августа, и начнется на стадионе им. Йохана Кройфа в 22.00 по киевскому времени.