Аякс является фаворитом на ставках букмекерских контор в матче с Динамо

Преимущество у голландцев весьма солидное.

Сегодня вечером в Амстердаме состоится матча четвертого заключительного раунда-плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором "Аякс" примет на своем поле киевское "Динамо".

По мнению аналитиков букмекерских контор команда из Амстердама является фаворитом этого матча, сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 23 ведущих контор мира, согласно которым средний коэффициент на победу "Аякса" составлет 1.60 к 1, на ничью - 3.84 к 1, а на победу "Динамо" - лишь 5.65 к 1.

Матч "Аякс" - "Динамо" состоится в среду, 22 августа, и начнется на арене им. Йохана Кройфа в 22.00 по киевскому времени.