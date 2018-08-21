ПАОК с украинцами Хачериди и Шаховым повысил шансы на проход в основной этап ЛЧ
Во вторник вечером состоялись три матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.
В Лиссабоне "Бенфика" не смогла обыграть греческий ПАОК, за который выступают два украинца - Евгений Шахов и Евгений Хачериди. Португальцы забили гол с пенальти в конце первого тайма, однако после перерыва ПАОК сравнял счет и добыл на выезде удобную со стратегической точки зрения ничью - 1:1.
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Отметим, что оба украинца были у ПАОКа в числе запасных, Шахов вышел на замену за 10 минут до конца встречи, а Хачериди так на поле и не появился.
В двух других матчах голландский ПСВ обыграл на выезде белорусский БАТЭ, а "Црвена Звезда" и "Зальцбург" разошлись миром.
Лига чемпионов. Квалификация
Плей-офф. Первые матчи
Бенфика - ПАОК - 1:1
БАТЭ - ПСВ - 2:3
Црвена Звезда - Зальцбург - 0:0
Напомним, что в среду свой матч на этой же стадии проведет вице-чемпион Украины киевское "Динамо", которое сыграет с голландским "Аяксом" в гостях. Начало матча - в 22.00 по киевскому времени.