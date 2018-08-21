Ребров в среду возглавит венгерский Ференцварош - СМИ

Клуб из Будапешта является самым титулованным в стране.

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров возглавит венгерский «Ференцварош».

Как стало известно Nemzeti Sport, о назначении будет объявлено завтра. Другой венгерский портал Csakfoci.hu опубликовал информацию, что украинский специалист уже дважды консультировался о возможном трудоустройстве в Будапеште.

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Также это издание сообщает, что неизвестно, смогут ли клуб и специалист договориться о финансовых условиях, учитывая зарплату Реброва в предыдущих клубах. Последним местом работы украинца Сергея Реброва был «Аль-Ахли» из Джидды.

Отметим, что за «Ференцварош» на правах аренды из «Шахтера» выступает украинец Иван Петряк. С бывшим главным тренером "Ференцвароша" Томасом Доллом во вторник был разорван контракт по обоюдному согласию. По информации Nemzeti Sport, Долл покинул команду из-за раннего вылета из Лиги Европы.

"Ференцварош" вылетел из еврокубков, уступив «Маккаби» (Тель-Авив) в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы.

После 5 туров «Ференцварош», являющийся самым титулованным клубом Венгрии (29 чемпионских титулов), возглавляет турнирую таблицу высшей лиги первенства страны.