Хацкевич перед игрой Аякс - Динамо: завтра сойдутся две разные футбольные философии

Рулевой "Динамо" прокомментировал подготовку к матчу в Амстердаме.

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился ожиданиями от первого матча с «Аяксом» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

"У каждой команды своя философия. «Аякс» на протяжении многих лет исповедует атакующий комбинационный футбол, с частой сменой позиций футболистами. У нас же больше силовой футбол, с быстрым переходом от обороны к атаке, компактная игра, прессинг. Мы выбираем тактику в зависимости от соперника и ситуации на поле. Поэтому ничего нового я сказать вам не могу. С нами прилетели двое бразильских игроков. А сыграют они завтра или нет, будет зависеть от того, как будет складываться матч. Я надеюсь на них, как и на всех футболистов, прилетевших с нами, независимо от национальности.

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Чем выше уровень, а сейчас мы уже играем на стадии плей-офф, тем тяжелее соперник. Но повлиять на силу соперника мы не могли. Все покажет завтрашняя игра, в каком состоянии мы подойдем к ней", - сказал Хацкевич, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

На вопрос, верит ли он в то, что оборонительный футбол «Динамо» победит атакующий стиль игры «Аякса», наставник "Динамо" ответил:

"Завтра сойдутся две разные футбольные философии. Но я исхожу из того, какими футболистами располагаю на данный момент. Мы играем, исходя из своих сильных качеств, а какой футбол победит, узнаем только через неделю".

Как сообщал УНИАН, первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Аякс" - "Динамо" состоится завтра, начало - в 22.00.