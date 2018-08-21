Полузащитник Аякса, пролежавший год в коме, пришел в себя

Нури смог узнать близких и даже пообщался с ними.

Полузащитник голландского "Аякса" Абдельхак Нури, пролежавший в коме с июля 2017 года, пришел в себя, и даже смог пообщаться с родными.

“Неврологическая ситуация улучшилась. Это заметно даже невооруженным взглядом. Однако физически он все так же слаб. Нури не может двигаться сам. Все, что он может это двигать головой. Так что большую часть времени он лежит, а иногда мы сажаем его в кресло-каталку.

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Я не хочу вдаваться в подробности, но могу сказать, что мы уже можем с ним общаться. Он отлично понимает, что ему говорят. Хотя самому отвечать ему все еще трудно”,- сказал брат Абдельхака в интервью NOS.

Напомним, год назад полузащитник амстердамского «Аякса» Абделхак Нури во время товарищеского матча с немецким «Вердером» внезапно упал на газон и потерял сознание. У 20-летнего игрока было диагностировано необратимое повреждение мозга.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 августа, амстердамский клуб сыграет дома с киевским "Динамо" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.