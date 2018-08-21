Бышовец: Динамо вправе рассчитывать на ничью в матче с Аяксом

Анатолий Бышовец не впечатлен игрой голландской команды.

Легендарный футболист киевского "Динамо", экс-наставник сборной России, «Шахтера» и еще ряда клубов Анатолий Бышовец накануне матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов, где «Динамо» сыграет с «Аяксом», заявил, что «бело-синие» очень хорошо обороняются.

Об этом Бышовец сказал в комментарии bookmaker-ratings.com.ua:

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«Аякс» сегодня не производит впечатление команды, у которой есть лидеры, которые могли бы влиять на компактность игры, цельность структуры. В этом плане, мне кажется, в среду «Динамо» вправе рассчитывать на ничейный результат. Все-таки киевляне очень хорошо обороняются. Фактор, связанный с компактностью, будет главным критерием».

Напомним, голландский "Аякс" и "Динамо" проведут первый матч в Амстердаме. Игра начнется 22 августа в 22:00. Ответный поединок - 28 августа в Киеве.