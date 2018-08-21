Бекхэм получит специальную награду президента УЕФА

Бывший полузащитник станет третьим англичанином, получившим этот приз.

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм станет обладателем награды президента УЕФА за 2018 год. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Награда президента УЕФА вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества, - отметил президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин. - Я выбрал Бекхэма в качестве лауреата этого года за его роль мирового посла футбола, за продвижение футбола и его ценностей во всех уголках планеты. Его неустанная деятельность в гуманитарной сфере помогла многим детям по всему миру, и этот факт нельзя не отметить. Бекхэм - настоящий футбольный идол своего поколения".

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Дэвид Бекхэм, который получит награду в конце августа в Монако, за свою карьеру провел в сумме за клубы и сборную 762 матча, забил 130 мячей. В 1990 году вместе с "Манчестер Юнайтед" он выиграл Лигу чемпионов.

В 2015 году Бекхэм основал благотворительный фонд своего имени, целью которого является оказание помощи детям и борьба с жестокостью по отношению к ним. Кроме того, фонд работает над тем, чтобы у детей была возможность посещать школу и получать образование.

Отметим, что награда президента УЕФА вручается с 1998 года. Кроме Бекхэма из английских игроков и тренеров ее получали сэр Бобби Робсон в 2002 году и сэр Бобби Чарльтон в 2008-м.