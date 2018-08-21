Тренер Аякса: шансы в противостоянии с Динамо 50 на 50

Наставник амстердамского клуба поделился мнением о противостоянии с киевлянами в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от противостояния с «Динамо» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

«Динамо» – хорошая команда. Они сильнее «Штурма» и «Стандарда». Я бы оценил шансы, как 50 на 50, отметил Хаг в интервью официальному сайту клуба, сообщает Spoirt.ua.

«Динамо» играет в динамичный футбол. Кроме того, у них все в порядке с психологией. В этом сезоне они победили в четырех матчах чемпионата Украины со счетом 1:0. Это означает хорошую организацию игры.

Мы провели два тяжелых матча в чемпионате Нидерландов. Соперники играли в обороне очень компактно. Если вы не забиваете быстрый мяч, то становится тяжело. Если вы создаете 4-5 моментов в первом тайме, то нужно использовать хотя бы один», – сказал тен Хаг.

Первый матч между «Аяксом» и «Динамо» состоится завтра, 22 августа, в Амстердаме. Ответная встреча пройдет в Киеве 28 августа.

Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.