Динамо предложило 2,5 миллиона евро за форварда Сент-Этьенна Берича

Французский клуб может принять предложение киевлян.

Киевское Динамо сделало предложение французскому Сент-Этьенну в размере 2,5 миллиона евро о трансфере форварда Роберта Берича.

Источник не исключает, что французский клуб примет предложение киевлян, сообщает SportArena со ссылкой на France Football.

Дело в том, что контракт игрока истекает летом следующего года, и в Сент-Этьенне уже заняты поисками нового нападающего.

Если переход Берича состоится, то в составе Динамо будут выступать два словенских футболиста. В начале года киевляне подписали вингера Беньямина Вербича.

Форвард выступает за Сент-Этьенн с лета 2015 года. За его трансфер французский клуб заплатил Рапиду 7,5 миллиона евро. Закрепиться в основе Сент-Этьенна нападающему не удалось. Первую часть прошлого сезона Берич и вовсе провел в аренде Андерлехта, однако спустя полгода вернулся и сыграл 15 матчей за французскую команду в Лиге 1, забив 7 мячей.

Также в его активе — выступления за сборную Словении. В 26 матчах Берич забил 5 мячей.

Динамо этим летом подписало нападающего Владислава Супрягу. Однако после этого трансфера представители клуба дали понять, что работа над поиском еще одного форварда продолжается.