Динамо отправилось на матч плей-офф квалификации ЛЧ без трех игроков основы

Игра с нидерландским "Аяксом" в Амстердаме состоится в среду, 22 августа.

Во вторник, 21 августа, делегация киевского «Динамо» отправилась в Амстердам, где на следующий день проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с местным «Аяксом».

На поединок в столицу Нидерландов тренерский штаб «бело-синих» во главе с Александром Хацкевичем взял 21 игрока, 18 из которых попадут в заявку на матч, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

В Киеве остался новичок команды нападающий Владислав Супряга, а также полузащитник Николай Шапаренко, которые восстанавливаются после повреждений. Также в Амстердам не полетел еще один недавний новичок бразилец Витор Буэно.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков.

Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че

Нападающие: Беседин, Русин.

Как сообщал УНИАН, матч "Аякс" - "Динамо" состоится в среду, 22 августа. Начало игры - в 22.00 по киевскому времени.