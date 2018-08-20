Шевченко вызвал 8 легионеров на матчи сборной Украины в Лиге наций

Также в резервный список попали нападающий Евгений Селезнев и защитник Василий Кравец.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил список легионеров, которых пригласил на сбор перед стартовыми матчами Лиги наций.

Всего в команде будут задействованы 8 игроков, выступающих в зарубежных клубах, - Андрей Лунин («Реал», Испания), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция) и Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия).

В резервный список попали нападающий Евгений Селезнев («Акхисар Беледиеспор», Турция) и защитник Василий Кравец («Луго», Испания). Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

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Следует отметить, что Евгений Макаренко в последний раз вызывался в сборную еще в 2014 году, а вот Василий Кравец может дебютировать в главной команде страны.

Дебютировать в команде Шевченко может и Роман Яремчук, который ранее уже дважды вызывался в сборную Украины, однако дважды получал травмы и был вынужден покинуть расположение "сине-желтых".

Футболисты из резервного списка могут попасть в основу, если кто-то из футболистов получит травму, либо по решению тренерского штаба.

Полный список игроков, вызванных на сбор, будет объявлен позже.

Как сообщал УНИАН, в рамках Лиги наций сборная Украины проведет в сентябре две игры - 6-го числа состоится матч на выезде против Чехии, а 9-го - дома со Словакией.