Динамо впервые появится в популярной компьютерной игре FIFA 19
20:26, 20 августа 2018Футбол
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До этого единственным клубом из Украины, представленным в симуляторе, был "Шахтер".
"Динамо" будет представлено в компьтерной игре FIFA 19 / facebook.com/fcdynamoua
Киевское «Динамо» впервые появится в известном футбольном симуляторе FIFA.
Компания EA Sports, выпускающая симулятор, уже получила на это полную лицензию. В игре будет эмблема, форма и реальные имена игроков киевского «Динамо», сообщает официальный сайт столичного клуба.
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Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству «Динамо», киберспортивного проекта Dynamo Kyiv Esports, а также EA Sports.
До этого единственным клубом из Украины, который был представлен в симуляторе, был «Шахтер».
Цена стандартного издания FIFA 19 для персональных компьютеров – порядка 1 200 грн, на PS4 – 2 199 грн. Официальная дата выхода новой версии игры - 28 сентября 2018 года.
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