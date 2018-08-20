УЕФА назвал троих претендентов на звание лучшего футболиста Европы

Лука Модрич, Криштиану Роналду и Мохамед Салах оспорят звание лучшего.

УЕФА назвал тройку игроков - претендентов на награду лучшему футболисту прошлого сезона в Европе.

В число кандидатов вошли полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, его бывший партнёр по команде нападающий Криштиану Роналду, летом перебравшийся в «Ювентус», а также хавбек «Ливерпуля» Мохамед Салах. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Обладатель награды определится 30 августа на специальном мероприятии, на котором также состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом сезоне «Реал» с Модричем и Роналду в составе в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, одолев в Киеве «Ливерпуль» с Салахом.

Как сообщал УНИАН, недавно пресс-служба УЕФА огласила список номинантов на награды лучших игроков Лиги чемпионов прошлого сезона в различных амплуа.