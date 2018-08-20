Судья-трансгендер в Англии впервые в истории отсудил футбольный матч

Люси Кларк, которая раньше была Ником Кларком, отсудила свой первый матч в новом образе.

Первый в мире футбольный судья-трансгендер Люси Кларк приступил к работе на матчах женских команд в Англии.

46-летний рефери, ранее известный как Ник Кларк, стал первым в истории футбола арбитром-трансгендером, сообщает Daily Mail.

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В ближайшее время Кларк будет работать в женском футболе, но хочет снова обслуживать матчи мужчин в будущем. До этого он работал на играх полупрофессиональных клубов и юниоров. Кларк, отец троих детей, женат на 54-летней Аврил, работающей водителем такси. Пара снова собирается пожениться в 2020 году.

Сейчас судья проходит гормональную терапию, а в следующем году планирует перенести операцию по смене пола.

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